Son dakika: MİT’ten PKK’ya nokta operasyon

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...