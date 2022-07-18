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Kabine’nin gündemi KYK düzenlemesi

Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz’da müjdesini verdiği KYK borçlarıyla ilgili düzenleme için gözler Kabine toplantısına çevrildi. Erdoğan’ın 5 milyonu aşkın genci ilgilendiren düzenlemenin detaylarını toplantı sonrası açıklaması bekleniyor.

18.7.2022

Kabine’nin gündemi KYK düzenlemesi

5 milyonu aşkın genç, KYK kredi borcu düzenlemesi için gözlerini Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları bugünkü kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.

ÇALIŞMA HAZIRLANDI
Erdoğan en son yaptığı açıklamada, "Biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı. KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

'GENÇLERİ FEDA ETMEYİZ'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuyla ilgili "Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçılığın malzemesi haline getirmeyiz" demişti.

TOPLAM BORÇ 5,5 MİLYAR LİRA
5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürecte geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

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