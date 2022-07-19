Başkan Erdoğan İran’da! Ankara ve Tahran arasında anlaşmalar imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşılandığı Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşme sona erdi. Erdoğan, daha sonra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

İMZALAR ATILDI

Görüşmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Az önce değerli kardeşimle dar kapsamlı, sonra da heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İstişare Toplantımızı böylece bitirmiş olduk. İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. İran'ın komşuları ile ilişkilerini geliştirme vizyonunu çok değerli buluyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari konularda etraflıca görüşmelerimizi gerek bizler, gerek bakan arkadaşlarımız ifade etme şansı bulduk. Tabi bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hedefe ulaşma hedefimiz var. Maalesef kovid olayı nedeniyle ciddi manada bir gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şuan itibarıyla 7.5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı duruşu ile 30 milyar dolara ulaşacağız. Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bunu sağlamamız mümkün.

Gerek petrol gerek doğal gaz adımlarında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir. Türkiye olarak savunma sanayiinde son yıllarda ciddi bir sıçramamız mümkün. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi terör ile mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. Pejak, PKK, YPG, PYD terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi anlamda başının belasıdır. Biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bugün burada Yüksek Düzeyli İstişari Toplantımızın yanı sıra bir diğer önemli toplantıyı daha gerçekleştiriyoruz. O da Astana 3'lüsü olarak liderler olarak bir araya geliyoruz. Gerek Putin gerek şahsım gerek ise Reisi gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız.

Bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, dayanışmayı devam ettirmelerini özellikle kendilerinden rica ediyorum.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamaları şöyle:

Bu ziyaret şüphesiz ki dönüm noktası olacaktır. Toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme konusunda irademizi ortaya koyduk. İki ülkenin potansiyeline göre ticaret hacmi çok düşük. İki ülkenin de iradesi ile 30 milyar dolar hedef belirledik. Bu da mevcut ticaretin 3 katına çıkacağı anlamına gelmektedir.

İki ülkede bilgi ve teknoloji şirketlerinin kurulması müzakere konularımızdan biriydi.

İki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda bulunan 25 yıllık anlaşmanın uzatılması konuşuldu. Doğal gaz anlaşmasının süresi uzatılacak. Bugünkü toplantılarımızda yatırımların geliştirilmesi konusu da ele alındı.

İki ülkede aktif olarak çalışan şirketlerin faaliyetlerinin artması ve artırılması, yatırım konularının geliştirilmesine vesile olacaktır.

Sınır güvenliği konusu ele alındı, bu en önemli konulardan biriydi. Terörizm ile, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuları iki ülke tarafından da görüşüldü, vurgulandı.

Teröristlerin ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir. Hangi örgüt halkarlımızı tehlikeye atıyor ise bunlar teröristtir, bunlarla mücadele etmek gerekir.

Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamışlardır. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgesel anlaşmalar ile sonuçlandırılabilir. Bölgenin uluslararası güvenliğinin artmasına iyi ilişkiler vesile olacaktır. Bugün bunları konuştuk.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı. Başkan Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.