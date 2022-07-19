Başkan Erdoğan üçlü zirvede konuşuyor

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan dünyanın gözünün çevrildiği görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkacağını belirtmişti.

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ÜÇLÜ ZİRVE BAŞLADI

Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve başladı.

Erdoğan, Putin ve Reisi zirvesine ilişkin liderlerin ayrı ayrı açıklamaları gerçekleşiyor...

Zirvede Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

Astana zirvesi etkin çözümler üretebilen yegane oluşumdur. Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürdürülmelidir. PKK, PYD terör eylemlerine devam ediyor. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik terörün bu topralardan tamamen sökülüp atılması olacaktır.

Türkiye güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgelerde hem sivilleri korumu, hem düzensiz göçü engellemiştir. Tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz