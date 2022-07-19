Dünyanın gözü Tahran’daki üçlü zirvede! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk toplantı

Türkiye'nin aktif şekilde yürüttüğü ve küresel krizlerin çözüm noktasında oynadığı kilit rol, dünya basını tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Bu hafta yine Türkiye'nin diplomasi trafiği yoğun olacak.

Dünyanın gözü bugün İran'ın başkenti Tahran'da olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya gelecek.

Yarın ise İstanbul'da küresel tahıl krizi için Türk ve Rus heyetleri görüşecek. Dünya basını Tahran'da bugün gerçekleştirilecek olan üçlü zirveye odaklanmış durumda.

SAVAŞ SONRASI İLK

Ortadoğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte Tahran'daki görüşmenin ana gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu, sığınmacıların geri dönüşü ve anayasal geçiş süreci yer alıyor.

Fransa merkezli AFP ajansı, İran'daki zirvede tarafların ayrıca ikili görüşmeler de yapacak olmasına dikkat çekti. Bu görüşmelerde de Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez yüz yüze geleceklerinin altı çizildi.

Al Jazeera'daki geniş haberde de görüşmelerde özellikle Suriye konusunda önemli kararların beklendiği kaydedildi. Öte yandan üçlü zirve öncesinde İran'dan bölgesel krizlerle ilgili de bir açıklama geldi.

RİYAD AÇIKLAMASI

İran Dış Politikalar Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi, bölgedeki krizlerin tek çözümünün diyalogdan geçtiğini belirterek, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bu yönde bir girişim başlatılması çağrısı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN TAHRAN'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gitti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.