KYK borcu ana para üzerinden ödenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Erdoğan'ın İran'a hareketi nedeniyle erkene alınan toplantı 14.30 sıralarında başladı ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan basın mensuplarının karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı.

'BAY KEMAL UTANMIYOR'

Bu yıl 520 binden fazla gencin burs, 800 binden fazla gencin de öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam ettiğini belirten Erdoğan, "Öğrencilerimiz lisansta 850 TL, bu göreve geldiğimizde 45 liracıktı, yüksek lisansta 1700 lira, doktora da 2550 lira kredi ya da burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları revize edeceğiz, yükselteceğiz. Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu sürede öğrenci sigorta girişi olan işe başlamamışsa E-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor" dedi.

Yıllık güncellemenin yurt içi fiyat endeksi farkına göre yapıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa gel bunu ispatla, kimden faiz almışız ortaya koy. Son dönemde enflasyonun yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Haftalar öncesinden talimatları verdik.

Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME TIP ÖĞRENCİLERİNE MAAŞ

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında bir müjde de ücretli çalışan öğretmenler ile usta öğreticilere ve tıp fakültesi öğrencilerine verdi. Erdoğan, "Her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den, 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak" dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ TAHRAN'DAKİ ZİRVEDE

BAŞKAN Erdoğan, bugün İran'ın başkenti Tahran'da İran Başbakanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Üçlü zirveden önemli kararlar çıkması beklenirken, dünyanın gözü de bu zirveye kilitlendi. Kabine toplantısından sonraki konuşmasında yürüttüğü diplomasi trafiğine değinen Erdoğan, "Bayram döneminde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti.

EGE ve Akdeniz'deki yangınları yakından takip ettik, bakanlardan her aşamada bilgi aldık, gereken yönlendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, şehitlerimizi yad ettik. O gün Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane meydanında buluştuk. Biraz sonra Tahran'a gidiyoruz. Orada üçlü zirve yapılacak" ifadelerini kullandı