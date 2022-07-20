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Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'a son görev!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

20.07.2022, 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 14:19

Göksel Gümüşdağ’ın annesi Fethiye Gümüşdağ’a son görev!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Erdoğan cenazede yaptığı taziye konuşmasında, "Şu anda musallada bulunan bay ve bayan kardeşlerimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktığı kederli ailelerine de sabırlar lutfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet, 'Her nefis ölümü tadacaktır.'. Hiç umulmadık bir anda Fethiye annemizi kaybettik, Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyordu. Rabbim zamanı gelince emanetini alıyor." dedi.

Erdoğan sözlerini helallik isteyerek sonlandırdı.

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