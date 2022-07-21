Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye harekat mesajı

TAHRAN'DA İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya lideri Putin ile üçlü zirveye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'ye olası bir harekatla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Amerika buradaki terör örgütlerine ciddi manada binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereç taşıdı. Bu hala devam ediyor. Sayın Biden'a da söyledik. Bunca TIR'ları buraya siz gönderiyorsunuz. Ondan sonra NATO'da beraberiz diyorsunuz. Nasıl beraberiz? Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek. Rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler. Sınırdan 30 kilometre güneye kadar, buralardaki terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Her ikisi de bu konulara vurgu yaptılar" diye konuştu.

'ABD ORADAN ÇIKMALI'

Bölgede çok sayıda sivilin de öldürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, "Amerika şu anda bir defa Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Diyorlar ki, Fırat'ın doğusundan Amerika askerini çeksin. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye'nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bunun yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşı, Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru konusundaki beklentisi, İsveç ve Finlandiya konularıyla ilgili de konuştu.

'BİDEN F-16 KONUSUNDA BİZE SART KOYMAMISTI'

BAŞKAN Erdoğan, F-16 satışıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde koyulan Yunanistan hava sahası şartını da değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın böyle bir Yunanistan şartı koymadığını aktaran Erdoğan, "NATO üyesi ülkeler olarak birbirimizin hukukunu korumalıyız diye konuştuk. Kendisi de F-16'lar konusunda 'Ben elimden gelen bütün gayreti göstereceğim' dedi. Böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı değil. Yeter ki onlar F-16'larla ilgili bizim teklifimize evet desinler, bize sıfır F-16'ları versinler" dedi.