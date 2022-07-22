Harekat bölgeleri içerisinde 11 terörist daha etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

DİYARBAKIR'DA EREN ABLUKA NARKO TERÖR OPERASYONU

DİYARBAKIR'DA 'Eren Abluka-23 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör' operasyonu başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice ve Kıralan bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel 39 operasyonel timle görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Lice Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi. Yapılan aramalarda 5 kilo 247 gram esrar ve 407 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

JANDARMANIN BASKINLARINDA 1 HAFTADA 56 KİŞİYE GÖZALTI

JANDARMA Genel Komutanlığı, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 56 zanlının yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 8-15 Temmuz arasında PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 12 ilde 25 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 56 şüphelinin yakalandığı ifade edildi