Avrupa’daki krizlere lider dayanmıyor

Avrupa'da pandemi döneminden çıkış süreci yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve sonraki süreçte alınan yaptırım kararları, Avrupa ülkelerini yeni bir krize sürükledi. Yaşanan gelişmelerle ekonomik krizlerin baş gösterdiği ülkelerdeki liderler de bu süreçleri yürütmede başarısız oldu.



DESTEĞİ KAYBETTİLER

İngiltere'de iki büyük küresel krizin yanı sıra ülke içinde gelişen skandallarla birlikte bakanlar istifa etmeye başlayınca, Başbakan Boris Johnson da daha fazla dayanamayarak istifa kararı aldı. Johnson'ın ardından hükümetteki Muhafazakar Parti'de de yeni lider arayışı baş gösterdi. Boris Johnson gibi İtalya'nın başbakanı Mario Draghi de hükümet içerisindeki desteğini kaybetti. Son ekonomik destek paketi oylamasında koalisyon ortağı partilerin desteğini alamayan Draghi, aynı gün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya giderek istifasını sundu. Mattarella ise Draghi'nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisine bilgi vermesini ve güvenoyu aramasını istemişti. Draghi geçtiğimiz gün tekrar bir açıklama yaparak, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir" dedi ve istifa kararı aldı.



SCHOLZ DA ELEŞTİRİLİYOR

İngiltere ve İtalya'dakine benzer ekonomi kaynaklı krizler Almanya'da da yaşanıyor. Almanya'da da derinleşen krizle birlikte büyük istifalar olabileceği kaydedildi. Konuyu işleyen İngiliz basını, Alman hükümetinin uyguladığı politikaların Başbakan Olaf Scholz'un istifasına yol açabileceğini kaydetti. Scholz'un, hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı aynı anda memnun etmeye çalıştığı ancak bunun mümkün olmadığı belirtildi.

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