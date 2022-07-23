Dünyanın tahıl krizi İstanbul’da cözüldü

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı. Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzalarını attı.





'HAKLI GURUR YAŞIYORUZ'

Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız. Küresel sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Ukrayna ve Rusya bakanları ile BM yetkilileri ile yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Her iki ülkenin bu hassas süreçteki, endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik" dedi.





"DÜNYAYA NEFES ALDIRDIK"

Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik dolayısı ile teşekkür eden Erdoğan, "Gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok bölgesine nefes borusu açmış olacağız. Son derece önemli planın icrası İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını ifade ediyoruz. Bu çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafı ile İstanbul'da atmakta olduğumuz adımı, barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Savaş nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacaktır" diye konuştu. Dünyaya nefes aldıran tarihi anlaşma dış basında da büyük yankı uyandırırken, yapılan habelerde Türkiye'nin diplomasi liderliğine dikkat çekilerek övgüler dizildi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuşmasında Türkiye'nin rolüne değindi. Guterres açıklamasında, "Bugün Karadeniz'de bir ışık var, umut ışığı, rahatlama ışığı. Sizin arabulucuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine tüm engelleri aştınız, yeni bir girişimin önünü açtınız. Bu dünyanın yararına bir anlaşmadır. Bu kıtlık eşiğinde yaşayan halklar için çözüm getirecek anlaşmadır. Bu girişim hatırı sayılır oranda 3 limandan gıda ticareti yapılmasını sağlayacak. Tahıl ve gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılması için açığı kapatıp fiyatları düşürecek. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet buradaki kritik rolünü sürdürmeli" dedi.







ERDOĞAN'A EYÜPSULTAN'DA SEVGİ SELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da tahıl koridoru için düzenlenen tarihi toplantı öncesinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete alınan 41 projenin açılış törenine katıldı. Törene katılan binlerce vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada İstanbul'un kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, "Rabb'im bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin. Salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık. Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi" dedi. Dengesiz fiyatların yavaş yavaş durulmaya başladığını da kaydeden Erdoğan, "Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum" diye konuştu.