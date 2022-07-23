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Haberler Gündem Son dakika: MSB duyurdu! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: MSB duyurdu! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.

DHA

23.07.2022, 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 11:42

Son dakika: MSB duyurdu! İşte Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.

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