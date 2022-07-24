‘3 ağaç için kıyamet koparan insanlar neden susuyor!’

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 54'üncü gününe girdi. 7 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için eylemini sürdüren Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın, kararlı olduğunu söyledi. Baba Aydın, "3 ağaç için kıyameti koparan insanlar neredesiniz, neden konu çocuklarımız olunca susuyorsunuz? Eşim evde ilaç tedavisi görüyor. Vicdanı olan insan gelip evlatlarımızı PKK'dan ister" diye konuştu.

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