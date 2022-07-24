Başkan Erdoğan: Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz." diyen Başkan Erdoğan, "Uluslararası ilişkilerden, ekonomiye aileyi ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır." ifadelerini kullandı.



Ekonomis konusunda istikrar vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler koyduk. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İNSANLIĞA YÖN VERECEK DEĞİŞİMLERE TALİBİZ"

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. İnsanlığa yön verecek değişimlere talibiz. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek medeniyet inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

"BU MİLLETİN MAYASI SAĞLAM"

Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden ilim ve bilim merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum. Bu millet rastgele bir millet değil. Bu milletin mayası sağlam.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISI 260 BİNE ÇIKTI"

Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.

2023 VİZYONU MESAJI

Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.

EKONOMİ MESAJI

Son dönemdeki sınamaları başarıyla geçtiğimize inanıyorum. Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.

SURİYE'YE HAREKAT PLANI

Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Siyasi, ekonomi ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik.

"TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE"

Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız.