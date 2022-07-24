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Dünyadan Türkiye'ye tahıl övgüsü

Türkiye ve BM himayesinde imzalanan tahıl ihracatı anlaşması, tüm dünyanın takdirini kazandı.

24.7.2022

Dünyadan Türkiye’ye tahıl övgüsü

RUSYA-UKRAYNA savaşında ortaya çıkan tahıl krizi, Türkiye'de yapılan anlaşmayla aşıldı. Sürecin başından beri takdirle karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin arabuluculuk rolü bir kez daha meyvesini verdi. Türkiye'nin diplomasi çabaları sonucu krizin aşılması, dünyanın bir çok ülkesinden övgü topladı.

Anlaşmayı takdir eden başkanlar, bakanlar ve sözcüler, Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor" ifadelerini kullandı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de liderleri tebrik ederken, ""Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayeleri altında anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DAN GÜÇLÜ"
Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton ise yapılan tahıl anlaşmasını överken, kendi ülkesiyle ilgili de itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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