Pençe-Kilit Operasyonu’nda 290 PKK üyesi etkisiz kaldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.

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