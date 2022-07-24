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Haberler Gündem Pençe-Kilit Operasyonu’nda 290 PKK üyesi etkisiz kaldı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 290 PKK üyesi etkisiz kaldı

24.7.2022

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 290 PKK üyesi etkisiz kaldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.
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