Yalan dolan yerine Ankara’nın dışına çıkın

Kayseri'de yeni projelerin toplu açılış töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, Kayseri'deki ziyaretleri kapsamında Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına da katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye ekonomisinin kat ettiği mesafeden ve ekonomi politikalarından bahseden Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük en modern fırın ankastre tesisini açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli üretim tesisini Türkiye ekonomisine kazandıran Mağmur Ailesi'ni tebrik ediyorum. Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyoruz. Kurban bayramında caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyor, tırdan geçilmiyor. Bu Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini bereketini gösteriyor" dedi.

'BOZGUNCULUK YAPANLAR'

Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara da seslenen Başkan Erdoğan, "Yalanla dolanla hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçi, esnafın, iş adamının arasına karışın. Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Bak elimdeki torbayla evime gidiyorum, halimden memnumun, siz içeri cevap yetiştireceğinize, dışarı yetiştirin. Kayseri'de sanayicimiz üretim için yer bulamaz oldu. İncesu OSB'yi geliştirip yeni OSB kuracağız. 1200 yeni fabrika kurulup faaliyete geçecek. Bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi 7200'ü buluyor. Kısa sürede bu rakama 18 bin kişi daha dahil olacak. KOBİ sayısı da her geçen gün artıyor. KOBİ'lerimize güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladık. 28.3 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. Teknoloji noktasında da Kayseri önemli bir noktaya geldi. ARGE merkezi ve tasarım merkezi, teknopark yoktu. Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne dış baskılar ne de içimizdeki kifayetsizlerin hezeyanları bizi yolumuzdan alı koyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'YE 54 MİLYARLIK YATIRIM

BAŞKAN Erdoğan, Femaş'taki programın ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçerek burada toplu açılışları gerçekleştirdi. Tek bir törenle 30 milyar liraya oluşan proje, eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, "Ulaşımda çağ atlatacak hızlı tren projesinin temelini atacağız. Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz 54 milyar liralık yatırımın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETTE GEREKENİ YİNE YAPACAĞIZ'

BAŞKAN Erdoğan, Kayseri'deki ziyaretleri kapsamında Femaş Metal Sanayii işçileriyle de bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada dünyadaki gelişmelerden ve yürüttükleri ekonomi politikasından bahseden Erdoğan, "Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Üretimi ve yatırımı teşvik ediyoruz. İhracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan durum yaşıyoruz. Tarımdaki yüksek alım fiyatlarıyla çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum" dedi.