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7’nci güzel adama son görev! Başkan Erdoğan tabutuna omuz verdi

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Rasim Özdenören için ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

25.7.2022

7’nci güzel adama son görev! Başkan Erdoğan tabutuna omuz verdi

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören (82), dün Eyüp Sultan Camii'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Gerek köşe yazılarıyla gerek tüm eserleriyle gerek yakın dostluğumuzda Rasim ağabeyimiz gerçekten de 7 Güzel Adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz. Adeta medeniyetimizin inşaasında ayrı bir konumu, yeri olan bir insan. Böyle bir ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz" ifadelerini kulandı.


Usta yazar Rasim Özdenören, dün İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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