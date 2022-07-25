AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

AK Parti Sözücü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları...

Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim.

Milletimizin dualarla uzun zamandır dile getirdiği Ayasofya Camii ibadete açıldı. Dün ibadete açılışının ikinci yılıydı.

Lozan Antlaşması'nın 99. yılını kutladık, 100. yılını da inşaallah görmekle kutlayacağız.

TÜRKİYE'SİZ MESELELERİN ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiye'siz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı.

Astana zirvesi olarak ortaya çıkan tablo kolay yollardan geçmedi.

Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır.

ZAHO'DAKİ OLAY PKK'YA ÖZGÜ KATLİAMDIR

Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir.

CHP'NİN GASP SİYASETİ

Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME

Ermenistan'la normalleşme süreci Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece mümkündür. Normalleşmenin güçlenerek devam etmesi önemlidir. Doğrudan hava kargo taşımacılığı başlayacak.

YUNANİSTAN YİNE YANLIŞ YAPTI

Yunanistan yine yanlış bir adım attı. Türk azınlığa ait 4 okulu kapattı. O çocukları eğitimden uzak tutmak yanlıştır. Bu asimilasyona dönük siyasettir. Yunanistan'ı bir kere daha Türk azınlığa dönük bu ayrımcı politikalara son vermeye davet ediyoruz.

HAMANEY'LE GÖRÜŞME

İran'da Ayetullah Hamaney dini ve aynı zamanda siyasi bir makam. Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a gitse her iki ülkenin bayrakları orada bulunmaktadır. Hamaney'le görüşmede ise Hamaney'in cumhurbaşkanı olmaması nedeniyle farklı uygulama yapılıyor. Putin'le görüşmede de başka devlet başkanlarıyla görüşmelerde de İran dışında başka bir bayrak bulunmamaktadır. Anayasal olarak bizde olmayan bir makamın bulunması nedeniyledir.

ALMANYA'YA TAHRAN ZİRVESİ YANITI

Suriye'de etkili olan üç ülke Rusya, İran, Türkiye görüşüyorsa herhangi bir Avrupa ülkesinin mutluluk duyması gerekir. Almanya'nın İran'la Rusya'yla bağlantısı yok mu? Alman Dışişleri Bakanı'nın sözleri son derece yanlıştır. Almanya adına konuşuyorsa da Alman çıkarları için de uygun değildir.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI İDDİASI!

O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Çevre Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan mekanizmalar bunlar. Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koyduğu çevre konularındaki inisiyatif ödül alıyor. Titizlikle sahiplenilmesi gerekir. Emine hanımın yürüttüğü faaliyetler ile ilgili dünyadan da olumluve bşaka ülkelerde de yayılması gerekir şeklinde ifadeler kullanılıyor. Türkiye'de ise bir yalan haber ve kara propoganda üretiliyor.

ABD'DEN YPG'Lİ TERÖRİSTE TAZİYE MESAJI

Vahim bir adım. CENTCOM eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayınlıyorsa vahim bir durumdur. Kınanması gerekir. NATO'daki müttefikimiz Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü için taziye mesajı yayınlıyor. İlkesizliktir.

Bu IŞİD'le mücadele amacı değil. Suriye'de yeni bir Afganistan'a çevirme faaliyetidir. IŞİD'le mücadeleyse NATO müttefiğiniz Türkiye burada.