Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmelerle ilgili Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile gazeteciler Hale Kaplan, Nuriye Çakmak Çelik ve Mehmet Acet'in sorularını TRT ortak yayınında değerlendiriyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ukrayna tahılının dünyaya Türkiye üzerinden ulaştırılması konusunda mutabakata vardık. Küresel gıda krizinin etkileri azalmaya başlayacak. Planın operasyonel boyutu Türkiye'den yürütülecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI!

Her şeyden önce YPG/PYD/YPG ve FETÖ'ye destek veirlmeyeceğini belirttik ve teyit edildi. Zirvenin en önemli ve başarılı yanı NATO kayıtlarına bu detayın girmesidir.

İsveç'in caddelerinde yürüyüş yapıyorlar. İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. Türkiye istiyorsa terör irtisaklı kişiler teslim edilmelidir.

NATO'ya giriş öyle hızlı olmuyor. Süreç işliyor. Madrid'deki bir davettir. Onama değildir. Neticesini de bu eylemler belirleyecek. Caddelerinizde teröristleri yürütürseniz. Biz de olanları takip ediyoruz. Sadece İsveç ve Finlandiya değil, Almanya, Fransa da diğer İskandinav ülkeleri de böyle.

TAHRAN'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVE

İran'la ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkma hedefmiz var. Bunları konuştuk. 7.5 milyar dolar Türkiye ve İran'a yakışmıyor.

Putin ve Zelenski^ye de düşman değil dost gözüyle bakıyoruz. Kaldı ki Batı'nın sayın Putin'e yaklaşım tarzı doğru bir yaklaşım değil. Olumlu bir görüşme gerçekleştirdik Tahran'da.

GÜNDEMDEKİ SICAK BAŞLIKLAR

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış diplomasisi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelik şartları, Türkiye -ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye'nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, gençler için yapılanlar, yeni müjdeler ve gündemdeki sıcak konular hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.