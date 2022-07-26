PKK’ya harekat bölgelerinde ağır darbe

TÜRKİYE'DE ve sınır bölgelerinde son yıllarda büyük kan kaybına uğrayan PKK'ya dün bir ağır darbe daha vuruldu.

SALDIRI YAPACAKLARDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerine dair bir açıklama ise yapılmadı. Bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.