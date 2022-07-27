İstanbul Merkez görev başında

TÜRKİYE'NİN arabuluculuğu ve güvencesinde, Ukrayna'daki tahılın sorunsuz bir şekilde sevkiyatı için İstanbul'da yapılan anlaşma yürürlüğe giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla iki ülkenin bakanlarının tarihi anlaşmaya imza atmasının ardından gözler Karadeniz'e çevrildi. Rusya'nın verdiği güvence sonrası, Ukrayna'daki milyonlarca tahıl ve gıdanın sevkiyatı Türkiye'nin de tahsis edeceği gemiler eşliğinde yapılacak. Bu amaçla kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi de bugün açılıyor.

'SEVKİYAT BİRKAÇ GÜN İÇİNDE'

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'dan sevk edilemeyen tahıl ürünlerinin birkaç gün içinde Karadeniz'den hareket etmesinin beklendiğini duyurdu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "İlk geminin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi, denizcilik endüstrisi ile bağlantı kuracak ve çok yakın bir zamanda gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlayacak. Bütün taraflar taahhütlerini yeniden teyit etti" dedi. Anlaşmanın tüm taraflarının bugün İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde bulunacağını söyleyen Haq, merkezin tüm gemi hareketlerini ve denetimlerini izleyeceğini belirtti.

UKRAYNA Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta Chornomorsk Limanı'ndan yapılmasını umduklarını ve sevkiyatların 2 hafta içinde anlaşma çerçevesinde tüm limanlardan yapılabileceğini aktardı. Sevkiyatların yeniden başlamasının Ukrayna'ya ayda en az 1 milyar dolar getireceğini belirten Kubrakov, anlaşmanın önündeki en büyük riskin Rus saldırılarının olduğunu ve bunun "piyasayı korkutabileceğini" ifade etti.

AÇILIŞ BUGÜN

MİLLİ Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi. Tüm taraflar da Ortak Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelecek ve çalışmaları takip edecek.

ÖTE yandan, Rusya, da Ukrayna limanlarından güvenli tahıl ihracatı çerçevesinde İstanbul'da kurulan kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetlerine başladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İleri düzeyde Rus uzman grubu İstanbul'a gidecek ve dörtlü formatta çalışmalara başlanacak" ifadelerini kullanıldı.