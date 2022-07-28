  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney'e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney'e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore Savaşının 69. anma töreninde savaş gazilerine dair bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunun altını çizdi.Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullandı.

28.07.2022, 14:11 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022, 14:14

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore ile olası bir askeri çatışmada Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Kuzey Kore savaşının 69'uncu yılında yaptığı konuşmada sözleriyle ABD ve Güney Kore yönetimini hedef alan Un, Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret ederek, böylesi tehlikeli bir girişimin Kore güçleri tarafından derhal cezalandırılacağını ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusunun yok edileceğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) habere göre, Kim, Kore Savaşı'nın bitişinin 69'uncu yılı anma töreninde, savaş gazilerine hitaben konuşma yaptı.

Silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirten Kim, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır." dedi.

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin "çifte standart" ve "gangstervari" yönlerini gösterdiğini kaydetti.

Kim, "Yoon Suk Yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor." ifadesini kullandı.

Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

ÜLKENİN SAVUNMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KARARLAR ALINMIŞTI

Kim, nisanda da ülkesinin tehdit edilmesi durumunda önleyici olarak nükleer silah kullanabileceğini söylemişti.

Son dönemde Kuzey'in yeni nükleer deneme yapacağına dair iddialar gündemde kalmaya devam ederken, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması yönünde kararlar alınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kuzey Kore'nin nisanda test ettiği yeni bir tür taktik güdümlü silahın cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş kapasitesini büyük ölçüde iyileştirebildiği kaydedilmiş, bu silahların ülkenin taktik nükleer silahları ve ateş gücü misyonlarının çeşitlendirilmesi konusunda önemli olduğu aktarılmıştı.

Pyongyang yönetimi, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakan yardımcıları, 10 Haziran'da Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanmış, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA