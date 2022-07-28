Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin "çifte standart" ve "gangstervari" yönlerini gösterdiğini kaydetti.

Kim, "Yoon Suk Yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor." ifadesini kullandı.

Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullandı.