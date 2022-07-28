Kuzey Kore lideri Kore Savaşının 69. anma töreninde ABD ve Güney’e nükleer silah tehdidinde bulundu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore ile olası bir askeri çatışmada Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Kuzey Kore savaşının 69'uncu yılında yaptığı konuşmada sözleriyle ABD ve Güney Kore yönetimini hedef alan Un, Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret ederek, böylesi tehlikeli bir girişimin Kore güçleri tarafından derhal cezalandırılacağını ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusunun yok edileceğini ifade etti.