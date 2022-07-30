Ukrayna Türkiye’den işaret bekliyor! İlk sevkiyat Türk gemisiyle olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan ve ilk geminin ayrılması beklenen Çornomorsk limanını ziyaret etti. Sevkiyatın yapılacağı limanda hazırlıkları inceleyen Zelenskiy, "İlk gemi yüklendi. Bu bir Türk gemisi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birlemiş Milletler ve Türkiye'ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz" dedi. Zelenskiy, Ukrayna tahılının ihracı önündeki engelin kaldırılmasının, gıda ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelerdeki gıda kıtlığının yanı sıra açlığı ve bu konuyla ilgili siyasi anlaşmazlığı önleyeceğini belirterek, "Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesi bizim için önemli" diye konuştu.



DİPLOMATLAR İNCELEDİ

İlk tahıl yüklü geminin ayrılacağı Çornomorsk limanına Zelenskiy ile birlikte ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, İtalya'nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo, Kanada'nın Kiev Büyükelçisi Larisa Galadza, Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen, AB Ukrayna Delegasyonu Başkan Yardımcısı Remi Duflot, BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani ve Ukrayna'da akredite diplomatik misyonların temsilcileri de geldi ve tahıl yükleme süreci hakkında bilgi aldı.

RUSYA UZAK DURACAK

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" 22 Temmuz'da imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak. Anlaşmanın geçerlilik süresi ise 120 gün olarak belirlendi.