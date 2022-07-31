CIA Başkanı ve Economist’in küstahlıkları

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada büyük ilgi ve destek gören diplomatik zaferleri, CIA Başkanı Burns ve dünyanın ekonomik kılcallarını kontrol altında tutan Rothschild ailesinin ECONOMIST dergisini çok rahatsız etmiş görünüyor.

Başkan Erdoğan'ın diplomatik zaferleri de CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış altılı masa liderlerinin de moralini bozuyor, kıskançlıklarını gölgeleme yapmakla gösteriyorlar. CIA-Economist- Kemal Kılıçdaroğlu'nın altılı masasının da birbirlerinden farkı yok. Hepsi Atlantik enstrümanları zaten. Hepsi Başkan Erdoğan'ın başarılarından rahatsız. Erdoğan'a yönelik düşmanlıklarından gözlerini kan bürümüş.

Erdoğan'ın başarısı demek Türkiye'nin başarısı demek.

Bu gerçeği gölgelemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

Başkan Erdoğan, 30 Haziran'da Madrid'de, 19 Temmuz'da Tahran'da çok başarılı diplomasi yürüttü. 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da dünyanın nefesini tutarak izlediği tarihi bir törenle Karadeniz Tahıl Koridoru'nu açtırdı. Doların arkasında olan ve dünyanın 300 yıldır kanını emen Rothschild ailesinin ECONOMIST DERGİSİ, dünyaya nefes aldıran bu diplomatik zaferin lideri Erdoğan'ı "jeopolitik cambazlığın" sonucu olarak gören bir kıskançlık yazısına, terbiyesizce ve ve küstahça bir başlık attı.

Economist'in beyin kadrosuna hatırlatırız: Karadeniz Tahıl Koridoru'nu açtıran Başkan Erdoğan, jeopolitik tecrübesi sonucu diplomatik zaferi sağlamıştır.

KÜSTAH CIA BAŞKANI

ABD'nin İstihbarat Servisi Başkanı William Burns de, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile yaptığı baş başa görüşmeler ve aldıkları kararlardan çok rahatsız olmuş.

Aspen Güvenlik Forumu'nda Başkan Erdoğan'ın zirveye katılımıyla ilgili soruyu yanıtlayan CIA Başkanı, utanmadan, arlanmadan, "Erdoğan hokkabazlıkta ustadır" demiş.

Küstah konuşmalar yapan CIA Başkanı Burns, "Türkiye ve Erdoğan, hokkabazlıkta çok iyiler, ustalar. Çok sayıda görünüşte çelişkili ilişkiyi bir arada götürüyorlar" ifadelerini kullanmış. Elbette çok rahatsız olan derin Amerika-Başkan Biden'ın Tahran'daki Erdoğan-Putin- Reisi buluşmasından dolayı uykuları kaçmış. CIA Başkanı Burns de ızdıraplarını dile getiriyor. Diyor ki: "Ağır şekilde yaptırıma uğrayan iki ülke olarak Rusya ve İran birbirine ihtiyaç duyuyor.

Yaptırımları aşmak için birlikte çalışıyorlar ancak bu birbirlerine güvendikleri anlamına gelmez. Çünkü, enerji piyasasında rakipler ve birbirinden farklı bazı tarihsel ihtiraslara sahipler."

ERDOĞAN KISKANÇLIĞI

6 artı HDP masasının gözünü kan bürümüş. Erdoğan düşmanlığı yüzünden diplomatik zaferleri görmüyorlar.

Kulakları duymuyor, dilleri kurumuş. Derin Amerika ve Avrupa bir taraftan Başkan Erdoğan'a saldırıyor. Peki Başkan Erdoğan'ın NATO-Tahran ve Karadeniz Tahıl Koridoru konularında diplomatik zaferleri karşısında, CHPKemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan altılı masa ne yapıyor? Başkan Erdoğan, Tahran'da Putin ve Reisi'nin gözünün içine bakarak, "Kuzey Suriye'den PKK, PYD, YPG gibi isim değiştirmiş olsalar da tüm terör yuvalarını söküp atacağız" diyor.

Irak'tan Suriye ve Akdeniz'e kadar beka hattını tahkim edecek yeni operasyonlar için konuşuyor.

Bunlara Kılıçdaroğlu ve yavruları neden destek vermez? Çünkü, "PKK'nın siyasi kolu HDP rahatsız olur, kızar. Erdoğan'ı devirmek için oylarını bize vermezler" diye düşünüyorlar.

Böyle muhalefet olmaz.

Diplomatik zaferlerden Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masa çok rahatsız.

Türkiye'nin başarılarından, dünyada ses getirmesinden, Başkan Erdoğan'ın küresel lider özellikleri ile meselelere neşter atmasından memnun değiller.

Ağızları var, konuşmuyorlar.

Kulakları var, duymuyorlar.

Gözleri var, görmüyorlar.

Dış politika bir devletin siyaset üstüdür. Altılı masa muhalefet liderlerinin milli olmaları lazım. Nerede! Gayrı milli davranışlar içindeler.

Türkiye'nin başarısından, Başkan Erdoğan'ın diplomatik zaferlere imza atmasından uykuları kaçıyor. İnsanda biraz vicdan olsa NATO zaferi ve Tahıl Koridoru Zaferi'ne destek verir. Bırakın destek vermeyi, gölgeleme peşindeler.

Yeter ki Erdoğan başarılı görünmesin.

SONUÇ

AZİZ Türk milletinin, Başkan Erdoğan- Türkiye'nin zaferlerinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının gölgelemeleri üzerine bir mesaj var: Gölge etmeyin, başka ihsan istemez.