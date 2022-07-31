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Yavuz: CHP’ye değil yönetim koyun bile emanet edilmez

31.7.2022

Yavuz: CHP’ye değil yönetim koyun bile emanet edilmez

AYDIN'IN Söke Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ersin Solmaz'ın başkanvekilliği yaptığı gün kendisine ve yakınlarına ait olan inşaatlara yapı kullanım izni vermesinin üzücü olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Kendilerine değil yönetim, koyun bile emanet edilmez. Kendilerine 3 koyun versek, akşama hepsini kaybedip geri dönecekleri aşikârdır" dedi.

'SKANDALA SESSİZ KALDILAR'
YAVUZ, "Söke'de CHP'li meclis üyesinin başkanvekilliği yaptığı gün kendisine ve yakınlarına ait olan inşaatlara yapı kullanım izni vermesinden dolayı ortaya çıkan malum skandaldan derin üzüntü duyuyorum. İlgili kişinin adalet önünde yargılanarak gereken cezayı alması mutluluk verici. Bu skandala sessiz kalan sözde "millet" ittifakının da milletin vicdanında yargılanacağından şüphemiz yok" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ

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