Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.00 sıralarında başlayan ve 2 saat 30 dakika süren kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Kabine'nin gündeminde 81 ilde 150 bin konut projesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmalar, enflasyonla mücadele, terörle mücadele, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı gibi konuların görüşüldü.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Rusya ve Ukrayna taraflarıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl koridoru konusunda BM Genel Sekreteri teşekkürlerini ifade etti. Bugün adım atıldı ve tahıl koridoru neticesinde bugün tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl yüklü gemi bugün Odessa limanından hareket etti.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİLER KONTROL EDİLECEK

İstanbul Boğazı'na ulaştığında bu gemi kontrol edilecek ardından da yükünü bırakacağı yere yolculuğuna devam edecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır.

Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

ANKARA- KAYSERİ HIZLI TREN HATTI

24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.

HER ALANDA HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK

Türkiye'nin son 20 yılda demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafenin önemini, karşımıza çıkan küresel krizlerde bir kez daha görüyoruz. Son 20 yılda ülkemizin demokrasisini vesayetin cenderesinden çıkardık, temel hizmetlere yönelik alt yapımızı, adaletten emniyete, sanayiden spora kadar her alanda tamamlayarak ayağımızda geri kalmışlık prangasını attık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Bu sürecin elde ettiğimiz kazanımların yanında büyük bedeller de ödedik. Bugüne kadar her başarımızı, sabra, azme borçluyuz. Önümüzdeki fırsatların ödediğimiz bedellerden çok daha büyük olduğunu bilerek hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Bizi bu tür oyunlarla sömürerek geri kalmışlığa mahkum edenler, artık kendi güvenlik ve refah seviyelerini korumakta zorluk çekiyorlar.

İÇ VE DIŞ DAYATMALARI REDDEDİYORUZ

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği ekonomik kriz ise makyajları dökmüş, gerçek yüzü ortaya çıkarmıştır. Ülkemizi uzun bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların bu fırsata engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Artık devlet ve millet olarak tüm bu hakikatlerin farkındayız. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Bu anlattıklarımın hiçbiri hikaye değildir, senaryo değildir. Tam tersine yaşı 40'ın üzerinde olan her bir vatandaşımız filmi geriye sardığında bu etkilerin hayatlarındaki etkilerini iyi görecektir. Doğruyu eğriden ayırmazsak, hele bir de unutursak. Aynı felaketleri yaşamaya karşı bu tür hatırlatmaları zaman zaman yapıyoruz. Bunun için tercihimizi istihdamdan, yani vatandaşlarımızın işinden aşından huzurundan yana kullandık. Ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik.

ÜLKEMİZİN BÜYÜME ORANI YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini azaltmış, işleyişini zorlaştırmıştır. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız %80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

KILIÇDAROĞLU'NA FINDIK FİYATI CEVABI!



Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar Turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.



DAİRE BAŞI 50 BİN LİRAYA ISI YALITIMI KREDİSİ



Küresel enerji dar boğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda %10'luk bir düşüş sağmamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.