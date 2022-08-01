Yedili Masa’nın Matruşkaları

KONUK YAZAR / BÜLENT ERANDAÇ



Ruslara has hediyelik eşya denildiğinde akla ilk gelen şüphesiz Matruşka oyuncaklarıdır. Bu oyuncak bebekler, 3 ilâ 15 parçadan oluşabilir.

Matruşka siyaseti, farklı benlikleri içeren ve zaman-mekan şartlarına göre farklı nitelik ve ruh hallerinin dışa yansımasını simgeleyen bir metafor olarak da algılanmaktadır. Derin Amerika ve Avrupa'nın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı 6+1 (HDPPKK) Masası, Matruşka metaforunda olduğu gibi kılıktan kılığa bürünüp dağılmamak için büyük çaba sarf ediyor.



GARDIROP ATATÜRKÇÜSÜ

Üstünde 6, altında HDP-PKK'nın olduğu masa liderleri, her farklı kılığa bürünüşünde de seçmenin nazarında küçülüyorlar. Teatral tavırları tıpkı Matruşka oyuncağı gibi dağınıklık gösteriyor.

Yedili masasının liderleri, duruşuna uymayan aykırı hareket ve söylemlerde bulunabiliyorlar. Örneğin; Kemal Kılıçdaroğlu, farklı şartlarda cesaretlenip, birden bire kendi ideolojik çizgisiyle tezat oluşturan söylemler geliştiriyor.

'Gardırop Atatürkçüsü' pozisyonunda olmalarına karşı 'Gerçek Atatürkçü' gibi davranıyorlar. Yedili masada, farklı benliklerin Matruşka metaforu anlamında dışa vurımuna tanık oluyoruz.



İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK VAR

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, hem iç siyasette hem de dış politika alanında adeta MATRUŞKA Fİ- GÜRÜNÜN içinden sürekli figürler çıkarmaktalar. Masanın altındaki HDP-PKK Matruşka'sının içinden CHP çıkıyor. Bakmayın siz CHP'ye yer yer ayar olduklarına. Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masası kurarak kartlarını artırmanın peşindeler. Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde ittifak' Matruşka'sı çıkarıyor. Kemal beyi sinirlendirdiği gibi Ali Babacan'dan salvolarla karşılaşıyor.

Ali Babacan 3 Matruşka çıkarmış durumda: 1) Kemal beyin ortak aday olmasını istemiyor. 2) Kendisi ortak aday olma manevraları yapıyor. 3) Nihayetinde gerekirse Abdullah Gül kartını masaya sürebilir.



AKŞENER'İN PLANI FARKLI

Tenel Karamollaoğlu, ilk "İttifak içinde ittifak' lafını eden kişi. Bu Matruşka'yı destekleyen Davutoğlu ile Babacan birbirine girince arkadan durumu izliyor. Masanın iki kuvvetli ismi, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Matruşkaları da ardı ardına çıkıyor. Meral Akşener'in ilk Matruşka'sı, CHP'yi geçmek. Masada cumhurbaşkanı adayını domine etmek. İkincisi, Ekrem İmamoğlu idi. İmamoğlu gözden düştü, şimdi Mansur Yavaş üzerinden taktikler yapıyor. Son Matruşka'sı, Kemal beyin ortak adaylığında da masa anlaşamazsa 'Bana gelirler. Ben de kabul etmek durumunda olurum' havasında.

Esas Matruşkalar Kemal Klıçdaroğlu'ndan ardı ardına çıkıyor. Kendisi kesin aday olmaya karar verdi ama masadan umduğu desteği alamadı. Kemal bey, 6 Şubat'ı bekliyor. Yeni seçim kanunu 6 Nisan 2022'de çıktı. Kanunun uygulanması için 60 gün önceyi hesaplıyor. 7 Şubat'tan sonra alınacak bir seçim kararı, yeni seçim kanunu uygulatacak.



KURGULANMIŞ ANKETLER

Yeni seçim kanunu demek, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 7 oyları olmadığından, milletvekili olabilmeleri için Kemal beyin ve Meral hanımın gözlerinin içine bakmak zorunda kalacaklar. Yani, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esameleri okunmayacak. Kılıçdaroğlu'nun 6 şubat Matruşka'sı akıllardan çıkarılmamalı. Çünkü 7 Şubat 2023'te çıkıp adaylığını açıklarsa, Meral Akşener'den başka liderin itiraz etmesi söz konusu olamaz. Kılıçdaroğlu'nun bir başka Matruşka'sı, anketlerde üst sıralara çıkmanın yollarını aramak. Kurgulanmış anketlerle yükselse bile, Meral Akşener'ın desteğini almak için bir fırın ekmek yemesi gerekiyor. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na destek vermesi zor görünüyor. CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı çok asılıyor. Buna da "CHP Genel Başkanlık Matruşka'sı" deniyor. CHP'den başka Matruşkalar da çıkabilir.



SONUÇ

Yeni Matruşkalar çıktıkça, figürler küçüldüğünden Yedili Masa'nın en sıkıntılı lideri Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor. Aday olsa, henüz destek yok. Adaylıkta ısrar ederse, masanın dağılması ve çoklu cumhurbaşkanı aday pozisyonuna geçilmesi söz konusu. Aday olmasa Genel Başkanlık'ta zorlanacak. 2014'te Ekmeleddın İhsanoğlu'nu çıkardı, 2018'de Muharrem İnce'yi çıkardı. "Cesareti yok" lafları ayyuka çıkacak. Netice itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'den olumlu cevap almazsa, her gece uykusuz kalacak. Sonuç olarak, aziz milletimiz, diplomatik zaferlere imza atan Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bir aday bulamayanların teatral tavırlarından artık sıkılmıştır.

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