Karadeniz’de tarihi gün

Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan Tahıl Koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'ya ait Razoni adlı gemi Odessa limanından ayrıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksanr Kubrakov, geminin limandan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Geminin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.

"İSTANBUL'DAKİ BAŞARI"

Öte yandan konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 26 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor. Mevcut tahıl ve gıda maddelerinin küresel pazarlara taşınmasını sağlamak insani bir zorunluluk. İlk geminin hareketi BM'nin himayesinde, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den temsilcilerin yer aldığı İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır. Merkez kurulduğundan bu yana BM'nin desteğiyle taraflar girişim ile varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için durup dinlenmeden çalışıyor. Genel Sekreter bu çabalardan memnuniyetini ve Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Genel Sekreter Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yorulmak bilmeyen çabaları, genel gözetimi ve koordinasyonu sayesinde ilk geminin Odessa Limanı'ndan güvenli bir şekilde ayrılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti" ifadelerine yer verildi.

LÜBNAN'A MISIR TAŞIYOR

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yola çıkan ilk gemi olan M/V Razoni, Lübnan'ın Trablus limanına gidecek. Dev tahıl gemisi, Lübnan'a 26,527 ton mısır taşıyor

3 GEMİ DAHA HAZIRLANIYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, gemilerin anlık olarak takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Halihazırda Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor" denildi.

RUSYA'DAN DA SEVKİYAT OLABİLİR

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir programda tahıl sevkiyatı konusun değerlendirdi. Bundan sonraki gemilerin de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edeceğini ifade eden Akar, "Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli. İstanbul'da müşterek heyet gidip yükü kontrol edecek. Tahıl arzının önemi var. Rusya ve Ukrayna tahıl arzında dünyada çok önemli bir yere sahip. Savaş nedeniyle 25 milyon tondan fazla tahıl bekliyordu. İstanbul'daki merkez iki tarafın birlikte olduğu tek ortam. Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız" dedi.