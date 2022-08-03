Cemevleri saldırılarında 1 kişi İzmir’de yakalandı

ANKARA'NIN Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi STK'ları ile Cemevine yönelik eylemlerle ilgili 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da gerçekleşen eylemlerle ilgili şüphelilerden Ahmet Ozan K'nin (24) aynı gün yakalandığı hatırlatıldı. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, Ahmet Ozan K. ile irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelilerden Çağdaş Can B'nin İzmir'de, B.G'nin ise Eskişehir- Ankara kara yolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta yakalandığı kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

ÖRGÜT BAĞLANTISI VAR

İZMİR'DE yakalanan Çağdaş Can B'nin geçmiş dönemlerde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine ilişkin kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var" ifadelerini kullanmıştı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.