2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.

DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

KPSS iddialarının ardından net mesaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Bu gelişmeler sonrasında Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de hareket geçti. Müfettişler, KPSS sorularına ilişkin iddialarla ilgili bugün ÖSYM'ye gitti ve ilk günkü incelemeler tamamlandı. İncelemelerin ardından DDK, KPSS iddiaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İLK GÜN İŞLEMLERİ TAMAM

Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti ve ilk günkü incelemeler tamamlandı.

DDK KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu