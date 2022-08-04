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Kamu'ya KPSS'li personel alımı ne zaman?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika açıklaması: 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

04.08.2022, 19:15

Kamu’ya KPSS’li personel alımı ne zaman?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edilmesiyle ilgili "Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının eleman alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kaydetti.

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