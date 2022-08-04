KPSS oturumları ertelendi! KPSS bu hafta var mı? KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimine göre KPSS alan bilgisi oturumu için geri sayım başladı. 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında gerçekleştirildi. Ancak sınav soruları ile ilgili yaşanan problem sonrası ÖSYM Başkanı görevden alındı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK), KPSS yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı. Alan bilgisi oturumlarına katılacak adaylar da "KPSS Alan Bilgisi bu hafta var mı? KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu yapılacak mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

KPSS LİSANS SORULARI İÇİN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy: "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

KPSS OTURUMLARI ERTELENDİ

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.

DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.