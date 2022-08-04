MEB 2022 2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları ilçeden ilçeye göre farklılık göstermekte. Başvurular e-devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir.
Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları ilçeden ilçeye göre farklılık göstermekte. Başvurular e-devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçeden ilçeye göre farklılık gösteriyor, bu nedenden dolayı ilçenin Millli Eğitim Müdürlüğü aranmalıdır.
Bu bağlamda Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, " 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır.
Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. 22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir"
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde devam etti.
E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.
5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.
6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.