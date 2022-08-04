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Haberler Gündem MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

Son dakika... 2022 MEB İOKBS burs başvuruları ne zaman? 2022 MEB İOKBS burs başvurusu nasıl yapılır? Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, ülkemizde her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır ve sınavı kazanan adaylar eğer şartları sağlıyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Sınava katılacak öğrenciler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Bursluluk sınavı tarihi ve giriş yerlerine yönelik detaylar...

04.08.2022, 15:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022, 15:29

Öğrenciler MEB 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB 2022 İOKBS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Sorularını araştırmaya hız verdi. Bursluluk sınavı ve başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde...

MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak.

MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

Sonuçlar 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilinecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. Henüz İOKBS sınav yerleri duyurulmadı.

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