MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? MEB duyuru yaptı mı? İşte detaylar...

Öğrenciler MEB 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB 2022 İOKBS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Sorularını araştırmaya hız verdi. Bursluluk sınavı ve başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde...
2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak.
Sonuçlar 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.
Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilinecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Bursluluk sınavı giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. Henüz İOKBS sınav yerleri duyurulmadı.