KPSS oturumları iptal edildi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

ÖSYM'nin geçmişten günümüze kadar çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışıldığını aktaran Ersoy, "31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır.

'ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK'

İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir" dedi. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını da aktaran Ersoy, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır" ifadelerini kullandı.

YEDİİKLİM YAYINEVİ'NDE DETAYLI ARAMA YAPILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve soru kitapçığına el koyuldu. Konuyla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

'SORULARIN KİME VERİLDİĞİ ACİLEN TESPİT EDİLMELİDİR'

MHP lideri Devlet Bahçeli, KPSS sınavındaki olayla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Makul bağ ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır" dedi.