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Haberler Gündem MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2. Nakil sonuçlarını ne zaman açıklayacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene liseye geçiş için düzenlenen LGS sınavı, LGS tercih sonuçları 1 ve 5 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Gözler MEB'in nakil sonuçlarını ne zaman açıklayacağına çevrildi. 2022 LGS nakil sonuçları ve nakil tercihleri detayları haberimizin devamında...

06.08.2022, 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 10:11

LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2022 LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

MEB 2022 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. Nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

LGS NAKİL TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

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