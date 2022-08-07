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Haftalık vaka sayısı tırmanışa geçti! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındaki vaka sayısını açıkladı. Haftalık vaka sayısı 406 bin 322 olarak tespit edilirken bu hafta 337 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

07.08.2022, 09:04

Haftalık vaka sayısı tırmanışa geçti! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Koronavirüs tablosu 25 Temmuz - 1 Ağustos için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre, vaka sayısı 406 bin 322, vefat ise 337 olarak açıklandı. 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Peki, haftalık kovid tablosunda iyileşen sayısı kaç oldu. İşte 25 Temmuz - 1 Ağustos koronavirüs tablosu...

HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSU 25 TEMMUZ - 1 AĞUSTOS

Sağlık Bakanlığı haftalık tabloyu yayımladı. Kovid- 19 tablosuna göre, 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406 bin 322 olurken, 337 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

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