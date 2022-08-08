AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MKYK Toplantısı sonrası AK Parti, Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar geldi.

İŞTE ÖMER ÇELİK'İN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN CEMEVİ ZİYARETİ

"Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılaşacak. Orta Doğu'da ve dünyada bu kapsayıcılıkla yaklaşılan bir ülke ve liderlik olmadığını o dönemde ifade etmiştim.

Netice itibarıyla yaptığımız işi iyi yapmak çerçevesinde sorumluluğumuz devam edecek. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.

Her kesimden arkadaşlarımızla birlikte birlik, dirlik duygumuzu korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları çok güzel bildiri yayınladılar. Dediler ki; 'Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek bir mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı birlikte karşı duralım. Ortak bir tepki koyalım' dediler. Bu davete canı gönülden icabet ediyoruz.

GAZETECİYE SALDIRI

Bir programda tansiyon yükselebilir. Gazteeciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık büyük bir vandallıktır.

Ağustos ayı partimiz açısından çok önemli bir ay. 21. yılımızı idrak edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Dolayısıyla onun güçlenmesi için hangi kesimden olursa olsun, ortaya koyulacak her çabayı takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Türkiye tarihinin bir de öbür tarafı var. Darbeler, vesayetler gibisinden... Bu dönemlerde yaşandı.

Türkiye, Türkiye'dir ve bütün tarihiyle bizimdir. Birilerinin bu mukayeseyi yaparken neyi kas ettiğini de iyi anlamamız gerekiyor. 'Eski Türkiye şöyleydi yeni Türkiye kötüydü' derken anlatmak istedikleri şu: Vesayet Türkiyesi iyiydi...

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Dünyada gündem haline gelen iki şey var: Gıda krizi ve enerji krizi. Dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Ciddi bir aksaklık olmadan süreç işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ortaya koyarken, 'Bu anlaşmanın hiçbir önemi yok' gibisinden konuşan birileri bir takım fikirler ortaya koymuştu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza tebrikler gelmeye devam ediyor. Soçi'de Putin Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmişti. Türkiye her zaman diplomatik çözüm üreten bir odak olmuştur. Türkiye takdir ediliyor.

YAŞ KARARLARI

YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bunlar önceki kararları da eleştiriyor. Arzu ettikleri siyasete müdahale eden bir mekanizma. Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında.

SURİYE'YE HAREKAT PLANI

Teröre karşı tavizsiz duruş devam edecek.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Bu saldırıları şiddetle lanetliyoruz.