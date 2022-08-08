Başkan Erdoğan Cemevi’nde iftara katıldı

Cemevlerine yönelik bir takım kirli odakların sistematik provokasyonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, ziyaret öncesi şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muharrem ayının içerisindeyiz. Bugün Muharrem'in 10. günü... Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün. Bu ziyaretin bugün olmasının bir anlamı var. Birkaç gündür bazı karanlık odaklar cemevlerine karşı saldırılar düzenlediler. Bu saldırganlar yakalandı ama arkasında kimler var, kimler bu saldırılardan medet umuyor?

"BU ZİYARET, BİRLİĞİMİZİN VE BERABERLİĞİMİZİN PEKİŞMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor.

"ALEVİ TOPLUMU BU PROVOKASYONLARA GELMEZ"

Bu saldırılar bizim birliğimizi bozamaz, daha çok kenetleniriz. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez."