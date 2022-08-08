Soçi zirvesi Batı’yı rahatsız etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus lider Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelmesi, Batı ülkelerini yine rahatsız etti. İngiliz gazetesi Financial Times'a demeç veren 6 batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin ticaret ve enerji alanındaki iş birliğini genişletme anlaşmasından endişe duyduklarını söyledi.

"YAPTIRIMLAR AB'Yİ BÖLEBİLİR"

Bir AB yetkilisi, Türkiye'nin giderek daha fazla Rusya ile ticaret için bir platform haline geldiğine dair endişelerini dile getirdi. Bir diğer yetkili ise, Erdoğan'ın Rusya'ya verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye'den çekilmeye çağırabileceklerini öne sürdü.

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların AB içinde bölünmelere neden olacağı ifade edilirken, bazı üye devletlerin de harekete geçebileceği öne sürülerek, "Örneğin ticaretin finansmanına kısıtlama getirilmesini isteyebilirler veya büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine olan finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" ifadesi kullanıldı. Üç Avrupalı ​​yetkili, Brüksel'de Türkiye konusunda henüz resmi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek, Soçi'deki tartışmaların tüm detaylarının ve yansımalarının net olmadığını da kaydetti.

'ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

ÖNCEKİ gün Kocaeli'de temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Gölcük'te yaşayan ve kendisiyle aynı adı soyadı taşıyan 24 yaşındaki genç ve 85 yaşındaki babaannesiyle görüntülü konuştu. Erdoğan'a "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan genç, "Hasret sona erdi. Sayın Cumhurbaşkanımız görüntülü arayarak aile büyüklerimizle görüştü" dedi.