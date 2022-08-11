En fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye

DİJİTALLEŞEN dünyada yeni medyanın oluşturduğu tehditler, yalan haberler ve Türkiye'nin maruz kaldığı dezenformasyon İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nda masaya yatırıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası araştırmalara göre yalan ve yanıltıcı haber konusundaki endişe de yüzde 62 seviyesinde. Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkenin Türkiye olduğu birçok araştırmada ortaya konuluyor" diye konuştu. Terör örgütlerinin dijital mecralarda propaganda faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatan Altun, "Dijital tehditlere karşı etkin ve kararlı mücadelemiz sürüyor" dedi. ■ BURCU ŞEN

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