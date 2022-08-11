MSB refakat anlarını paylaştı

Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusuna ulaştı.

Türkiye, Abdülhamid Han sondaj gemisi için Navtex ilan ederken, geminin 7 ekime kadar bölgede faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüreceği bildirildi. O gemiye denizden ve havadan eşlik ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen tören sonrası seyre çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlanıyor" ifadeleri yer aldı.