Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karahasanoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

MUSTAFA KARAHASANOĞLU KİMDİR?

Mustafa Karahasanoğlu, 1948 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde doğdu. 1950 yılında İstanbul'a geldi. İlkokulu Kabataş'taki Namık Kemal İlkokulu'nda, orta öğrenimini Fındıklı Orta Okulu'nda, lise tahsilini ise Maçka Sanat Lisesi'nin elektrik bölümünde tamamladı. Liseyi 1968 yılında bitiren Karahasanoğlu, 1974 yılında Yıldız Üniversitesinin elektrik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Milli Gazete'de müessese müdürü oldu.

Mustafa Karahasanoğlu siyasi çalışmalarına 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'yla başladı. 1973'de Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanı, 1975 yılında Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolu Başkanı, 1976-1979 yılları arasında Ankara'da Milli Selamet Partisi Genel Merkezi'nde Teşkilatlanma Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Karahasanoğlu, 1979 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi, 1982 yılına kadar bu görevi devam etti. Bu dönemde Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kurdu. Karahasanoğlu 1983 yılında İslam Takvimini çıkardı. 1988'de Cuma Dergisini yayın hayatına sokan Karahasanoğlu, 1993 yılında günlük olarak yayınlanan Beklenen Vakit Gazetesini çıkardı.

28 Şubat dönemindeki baskılara, 312 Generalin açtığı dava sürecindeki tehditlere karşı taviz vermeden yayınlarını sürdüren gazetenin Almanya baskısı ise, Alman İçişleri Bakanı'nın mahkeme kararı olmadan verdiği yasaklama talimatı ile engellendi.