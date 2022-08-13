Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çorum bugün yine destan yazıyor, tarih yazıyor. Dosta güven aşılıyor. Coşkunuz sevdanız aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için, bize inandığınız ve güvendiğimiz için size şükranlarımı sunuyorum.

Yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya çalışşacak. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bri millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde odluğumuzu anlayamasınlar. Onlar bizim bu yola başımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü olup göremeyen, dili olup göremeyen kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.

Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmaya sürdüreceğiz.

Bugün Çorum'a gelirken yine elimiz boş gelmedik. 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Eğtimde Çorum merkezde yapımı tamamlanan okulalrı, sağlıkta aile sağlık merkezleri ile kültürde Osmancık İlçe Halk Kütüphanesi'ni Çorum'un emrine veriyoruz. Daha önceki Çorum ziyaretimizde şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın sözünü vermiştik. 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nu tamamlayarak Çorumspor'un vce sporcu gençlerimizin kullanımına açtık.

Çorum şu an ikinci ligde. Çorum'a ikinci lig yakışmaz. Stadyumun şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Diğer spor yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyorum.

Kızılırmak Osmancık geçişini bitirdik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün hizmet binalarını, altyapı ve çevre düzenleme işlerini bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Biz buyuz. Bizde laf yok iş var. Şimdi geliyorum belediyemizin ve özel idare işlerimizin açılışına.

Çorum Belediyesi'nin tamamladığı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ni, olimpik yüzme havuzlarını resmen hizmete alıyoruz. Tüm bu eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, Çorum Belediyesi'ni tebrik ediyorum.

"6'LI MASA MENÜSÜ DİYORLAR"

Orada bir pankart görüyorum. 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması var. Başka Selo kahvaltısı, başka Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar.

"TÜRKİYE'YE HİZMET DAVAMIZDA ASLA GERİ ADIM ATMADIK"

Yiğidin harman olduğu yer Çorum. Bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'ye hizmet davamızda asla geri adım atmadık. Milletimiz ve ülkemiz için hayal kurmaktan vazgeçmedik. Hep daha iyiye ulaşmanın mücadelesini verdik. Yol, çevre ve konut projeleri ile şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, gece gündüz demeden gayret gösterdik.

Ülkemizin her karış toprağında mühjrümüz var. Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerle ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi yapmak için uğarışıyoruz. Yeri geliyor Ukrayna yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da başkalarının emanet silahları ile değil yerli ve milli imkanlarla elde ettiğimiz helikopter ve SİHA'lar'la yapıyoruz.

Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yolculuk ettik. Kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyoruz. Enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı çıkarttığımızda bu ülke çok daha güçlü olacak. Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz.

ZİNCİR MARKETLERE MESAJ

Koyun kuzu da yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketleri de kendilerine çekidüzen verecekler.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka derdimiz yok. CHP'li belediyelerdeki hırsızlık ahlaksızlık vakalaır almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Baykal'ı kasetle devirerek gelmedi mi?

Bay Kemal unutma bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Polisimize el kaldıranların yanında olanlardan bir şey olmaz."

VATANDAŞLAR KADEŞ MEYDANI'NI DOLDURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği toplu açılış töreni öncesinde vatandaşlar, meydanları doldurdu.

Toplu açılış töreni için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadeş Barış Meydanı'na geldi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. Tören alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.