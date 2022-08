Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 70 milyon oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, "Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir. Burasının da millet kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkanın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duyduk" diye konuştu.





ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Başkan Erdoğan, öğrencilerden kütüphanedeki çay, kek gibi ürünler için ücret alınmayacağını, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'e sorarak onaylattı. Rami Kışlası'nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar bitireceklerini anlatan Erdoğan, "Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız" diye konuştu.





DÜNYAYI AYDINLATTI

"Avrupa'nın cehalet karanlığına boğulduğu bir dönemde ecdadımız kurduğu kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu" diyen Erdoğan, "Şayet bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa, bunu kütüphaneler yapmadan, kütüphaneler olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkürdür, ilimdir, irfandır, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri, gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri ise fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olarak görüyoruz. Her kitap bir alimdir, her kitap bir dosttur, her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. İnancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor. Okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı, dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz" dedi.