  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB kura çekimi ne zaman? İşçi alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur? Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 1017 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alım süresinde başvuru süreçlerinde sona gelindi. 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların işe alım sonuçlarının netleşmesi bekleniyor. 2022 GSB kura çekiminin gerçekleştirilmesinden sonra isim listesi netleşecek. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

16.08.2022, 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022, 11:56

GSB başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığında kura çekimini bekleyen adaylar, kura çekiminin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Peki, GSB personel alımı kursa çekimleri ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü sınav işlemleri ne zaman?

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA