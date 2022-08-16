‘Irkçı ve mezhepçi nefret birliğimizi zedeleyemez!’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Erdemliler Hareketi" olarak 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü, "Bir olduk, 21 olduk" teması ile dün akşam ATO Congresium'da kutlandı. Partililerin yoğun katılımıyla oldukça coşkulu geçen gecede konuşan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

MİLLETE HİZMETKAR

Bir idik, 21 olduk, kardeş olduk, millete hizmetkar olduk. Tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek" AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere AK Parti'yi kurarak cevap verdik. Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getirten milletimiz bugüne kadar, AK Parti'yi sandıktan yüzde 40- 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52'lere, hatta yüzde 69'lara kadar çıkmıştır.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumdan kurtarmıştır. Asırlık eksikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarı taşıdık. Tüm ilçeleri, beldeleri, köyleri ve mahalleleriyle her karışıyla 81 vilayetimizin her birine, eserlerimizle, yatırımlarımızla damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız.

ESKİ TÜRKİYE TUZAKLARI

Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokrasi ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefini inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye'nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde, kim olduğu belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin ülkemizin birliğini zedelemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

KOŞMAYA VAR MIYIZ?

AK Parti'nin genel başkanından sadece sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensupları, şu kalan 10 ayda büyük gayretle koşma sorumluluğunun vebalini üstlenmiştir. 10 ayda büyük bir gayretle koşmaya var mıyız?AK Parti'de görev alan, üye olan her bir kardeşim, kutlu mücadelemizin kendi bölgesindeki temsilcileridir.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var, bizim bu ülkeye getirilecek daha çok hizmetimiz var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına kadar, gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş yüz milyonlara verecek daha çok umudumuz var. Bu yolda yapacak çok işimiz var.

21 . YILA ÖZEL BESTE

Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde Evelallah buluruz dertlere çare Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize Ne yollardan geçtik biz gönül gönüle Mazlumla hep yoldaş olduk Muhabbet sevgi yoğurduk El ele dimdik durduk Hep beraber bir olduk, 21 olduk

"GURUR VE SEVİNCİ ÇOGALTACAGIZ"

ATO Congresium'da coşkulu bir kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, "AK Parti'nin bundan sonraki yıl dönümlerini daha büyük bir gurur ve sevinçle kutlayacağız. Çok çalışacağız. 2023 gençliğin patlama yılı olacak" dedi.

■ FATMA GÖKSU