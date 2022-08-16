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Haberler Gündem Ukrayna Lviv'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile bir araya gelecek

Ukrayna Lviv'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Başkan Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.

16.08.2022, 20:00 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022, 20:28

Ukrayna Lviv’de üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile bir araya gelecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

LVİV'DE ÜÇLÜ ZİRVE
Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Başkan Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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