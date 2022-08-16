Ukrayna Lviv’de üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile bir araya gelecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

LVİV'DE ÜÇLÜ ZİRVE

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Başkan Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.