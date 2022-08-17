Malezya Kralı Abdullah Şah’tan ziyaret

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.



ÖNCE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından havalimanında karşılanmasının ardından Abdullah Şah ve eşi, Anıtkabir'i ziyaret etti ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Abdullah Şah için burada Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla resmi karşılama töreni düzenlendi. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından, liderler heyetlerini birbirlerine takdim etti. Daha sonra Külliye girişinin önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Abdullah Şah, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Billah Şah onuruna bir akşam yemeği verdi.

ERDOĞAN CUMARTESİ MANİSA'YA GELİYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da belediyenin yatırımlarını açacağını söyledi. Erdoğan'ın Hükümet Meydanı'nda saat 17'de üzüm fiyatlarını açıklayacağını söyleyen Ergün, "Program kapsamında devletin yatırımları yanında Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa'ya kazandırdığımız 2 milyar 675 milyon TL'lik yatırımlarımızı da açmayı planlıyoruz. Programı uygun olursa Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi de ağırlamak istiyoruz. Bu hafta içinde kendisini davet için Ankara'ya gideceğiz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK